عم نادال يختار الأفضل بين رافا وفيدرر ودجوكوفيتش

قال طوني نادال عم اللاعب الإسباني الشهير رفاييل نادال ومدربه السابق إن السويسري روجيه فيدرر هو أفضل لاعب تنس في الجيل الحالي لكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً هو أصعب منافس واجهه ابن شقيقه خلال مسيرته.

وانقسمت الأراء بشأن أفضل لاعب على مر العصور في التنس وسط هيمنة الثلاثي الكبير على اللعبة حيث فازوا بآخر 13 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

ويقترب فيدرر، الذي سيكمل عامه 39 في آب/أغسطس، من نهاية مسيرته الحافلة ويتصدّر السباق بعد أن حصد 20 لقباً في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بينما يطارده الإسباني نادال برصيد 19 لقباً.

ويتأخر الصربي دجوكوفيتش بثلاثة ألقاب عن المايسترو السويسري برصيد 17 لقباً كبيراً ويصغر نادال بعام. وسيكمل نادال 34 عاماً الشهر المقبل.

وقال طوني نادال لشبكة يوروسبورت ”فيدرر لاعب رائع. أحب مشاهدته كثيراً، لو لم أكن عم رفاييل نادال أو مدربه كنت سأرغب في فوز فيدرر بكل المباريات لكن في النهاية أحب طريقته في اللعب لأنه يجمع بين الأناقة والكفاءة.

وتابع ”أرى أن فيدرر هو اللاعب الأفضل بالمقارنة مع أي لاعب آخر ربما رود ليفر وربما نادال الذي لا يبتعد عنه كثيراً. لكن فيدرر هو الأفضل حالياً“.

وبدا دجوكوفيتش في كامل تألقه هذا الموسم قبل أن يتسبب وباء كورونا في إيقاف منافسات التنس في بداية آذار/مارس.

وفاز دجوكوفيتش بكأس اتحاد اللاعبين المحترفين مع صربيا وأحرز لقبه الثامن في بطولة أستراليا المفتوحة ثم حقق انتصاره الخامس في دبي ليعزز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 21 مباراة.

ويتفوق اللاعب الصربي قليلاً في سجل المواجهات المباشرة مع نادال المصنف الثاني عالميا حيث فاز في 29 من 55 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.

وقال طوني "يكون من الصعب دوماً مواجهة دجوكوفيتش، عندما نواجه فيدرر يكون لدينا طريقة للفوز عليه قبل نزول الملعب. نعرف ما الذي يجب أن نفعله أمامه". لكن أمام ديوكوفيتش لا نعرف في الكثير من الأحيان ما الذي يتعين عمله. مواجهته تكون أكثر صعوبة. أفضل دائماً اللعب أمام فيدرر عن دجوكوفيتش“.

ويتدرب نادال حالياً تحت قيادة كارلوس مويا المصنف الأول عالمياً سابقاً والقادم مثله من مايوركا بعد الانفصال عن عمه طوني في نهاية موسم 2017.