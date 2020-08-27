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تنس

عملية جراحية ثالثة لدل بوترو في ركبته اليمنى وسابعة في مسيرته الاحترافية

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أعلن المتحدث باسم لاعب كرة المضرب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو أن المصنف ثالثا عالميا سابقا و132 حاليا خضع لعملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى التي يعاني من إصابة بها منذ دورة شنغهاي للماسترز في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

Reuters


وقال المتحدث في بيان "في الأشهر الأخيرة، اتبع دل بوترو نصيحة أطبائه واختبر ركبته في ملعب لكرة المضرب في بوينس آيرس، لكن الآلام استمرت".

وأضاف "بعد اجتماعهما الأول في مدينة برن السويسرية، أوصى (جراحه) بإجراء عملية جراحية جديدة".

وخضع العملاق الأرجنتيني حتى الآن إلى سبع عمليات جراحية في مسيرته الاحترافية المرصعة بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر 2009.

ففضلا عن ثلاث عمليات جراحية في الركبة اليمنى، خضع دل بوترو لعملية جراحية في الرسغ الأيمن في عام 2010، وفي الرسغ الأيسر في آذار/مارس 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 وحزيران/يونيو 2015.
        
                  
 

خوان مارتن دل بوترو عملية جراحية تنس
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