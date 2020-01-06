عبور صعب لموغوروتسا في شينزين

وكانت موغوروتسا تخوض أول مباراة رسمية لها منذ خروجها مبكرا من دورة بكين أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأقرت الإسبانية المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها (رولان غاروس الفرنسية 2016 وويمبلدون الإنكليزية 2017)، والمصنفة 35 عالميا حاليا، بالصعوبات التي واجهتها لا سيما في البداية بخسارتها المجموعة الأولى.

وأوضحت "أعتقد أنها مباراتي الأولى منذ فترة طويلة وبالتالي لا يمكن أن أتوقع تقديم أفضل مستوى لي".

في المقابل، حققت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا بداية قوية في العام الجديد بفوزها الساحق على الروسية مارغاريتا غاسباريان المتأهلة من التصفيات 6-3 و6-صفر، في مباراة استغرقت 71 دقيقة.

وتلتقي سابالينكا الساعية الى دخول نادي اللاعبات العشر الأوليات قبل بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، التشيكية كريستينا بليسكوفا في الدور التالي.