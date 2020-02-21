طارق زينل: "قرعة متوازنة"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث زينل عن ما أفرزته عملية القرعة التي جرت اليوم الجمعة في مجمع خليفة للتنس والاسكواش بالدوحة قائلاً: "القرعة كانت متوازنة بين اللاعبات الأوليات وحتى للاتي مُنحن البطاقة التأهيلية على غرار التونسية أنس جابر التي ستكون في مواجهة مع لاعبة صاعدة من التصفيات".

وأردف طارق زينل قائلاً: "هي قرعة مناسبة في ضل وجود 7 لاعبات من الـ"Top 10" وأسماء قوية من خارج هذه الكوكبة وبحضور4 أسماء توجت باللقب سابقاً على غرار الروسية فيرا زفوناريفا (بطلة نسخة 2011) والرومانية سيمونا هاليب (بطلة 2014) والإسبانية كارلا سواريز نافارو (بطلة 2016) والبلجيكية اليزيه ميرتنز (بطلة النسخة الماضية) ووصيفات للبطولات السابقة مع جوائز مالية هامة قدرت بنحو 3 مليون دولار نرجو أن تكون بطولة ناجحة بحول الله".

وأشاد أمين السر العام في الاتحاد القطري للتنس بالخصال الفنية للاعبة التونسية قائلاً: "أنس لاعبة كبيرة، وأثبتت ذلك في بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على لاعبات مميزات وبلغت ربع نهائي أولى بطولات الغراند سلام. أنس لاعبة عربية تستحق كل الدعم".

وأضاف زينل قائلاً: "في كل بطولة يتم دعم اللاعبين العرب على غرار التونسي مالك الجزيري في بطولة اكسون موبيل والآن وجهنا الدعوة للاعبة الجزائرية إيناس ايبو للمشاركة في تصفيات بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب بالإضافة للقطرية مباركة النعيمي اللاعبة الواعدة التي ستكسب الخبرة رغم صغر سنها من خلال الاحتكاك باللاعبات".

وشدد زينل على صعوبة توقع أو التكهن باسم بطلة نسخة 2020 قائلاً: "التوقع في عالم التنس دائماً ما يكون صعب. لكن بعد بداية المباريات والوصول إلى الأدوار المتقدمة بالإمكان تحديد اسم بطل مرتقب لكن يبقى الأمر صعباً جداً".