صندوق لدعم لاعبي كرة المضرب

وأنشأت الهيئات الحاكمة على كرة المضرب (رابطتا المحترفين والمحترفات، الاتحاد الدولي للعبة والبطولات الأربع الكبرى) صندوق إغاثة في 21 نيسان/أبريل الفائت من أجل مساعدة اللاعبين الذين تأثروا بتعليق المنافسات منذ أوائل آذار/مارس.

وجاء في بيان مشترك للهيئات السبع أن المبلغ سيوزع "على قرابة 800 لاعب ولاعبة في منافسات الفردي والزوجي بحاجة الى مساعدة مالية".

وتابع البيان أن الأموال ستوزع "وفق تصنيف اللاعبين والجوائز المالية" التي حصلوا عليها سابقا في الدورات والبطولات التي شاركوا فيها.

وأفادت تقارير صحافية أميركية أن كل بطولة من الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس الفرنسية، ويمبلدون الإنكليزية، وفلاشينغ ميدوز الأميركية) وكل من الرابطتين، ساهمت بمبلغ مليون دولار في صندوق الإغاثة.

وأشار البيان أن مبالغ إضافية قد تضاف الى الصندوق يتم جمعها من مبادرات مثل "مبيعات المزاد، تبرعات اللاعبين ومباريات كرة مضرب افتراضية".

ودعى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالمياً ورئيس مجلس اللاعبين، زملاءه للمساهمة في الصندوق، ولاقى تأييد الكثيرين أمثال الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر. فيما أعرب المصنف ثالثاً النمساوي دومينيك تييم عن عدم رغبته في المساهمة.

وفرض "كوفيد-19" شللاً كاملاً على منافسات كرة المضرب المعلقة حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، حيث تم إلغاء العديد من الدورات أبرزها بطولة ويمبلدون التي ألغيت في حين أرجئت بطولة رولان غاروس من أيار/مايو الى أيلول/سبتمبر.