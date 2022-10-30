شفيونتيك متفاجئة من قرار إيقاف هاليب

وأوقفت وحدة النزاهة في التنس هاليب بصفة مؤقتة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أثبتت الفحوص وجود مادة محظورة رياضياً في عينتها.

وخضعت هاليب للفحص خلال بطولة أمريكا المفتوحة وأثبت فحص عينتيها الأولى والثانية وجود مادة تستخدم لعلاج الأنيميا وتساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء في العينتين.

وقالت شفيونتيك قبل انطلاق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات "بالتأكيد كانت هذه الأخبار محيرة لأنني لم أتوقع سماع مثل هذه الأخبار. لأن سيمونا من وجهة نظري كانت تهتم دوماً بالعدل وكانت مثالاً يحتذى بالنسبة لي".

ووصفت هاليب الإيقاف بأنه "الصدمة الأكبر في حياتها" ونفت تعاطي أي مواد محظورة عمداً.

وأضافت شفيونتيك "لا أعرف كيف ستسير الإجراءات.. وهل ستخضع للفحوص مرتين أو أكثر أو ماذا. أتمنى أن تتضح الأمور بصورة أكبر أمامنا وأمام الجمهور. "لكني أشعر بخيبة أمل وبالتأكيد هي ليست سعيدة".

