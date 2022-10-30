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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس

شفيونتيك متفاجئة من قرار إيقاف هاليب

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قالت لاعبة التنس البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، إنها فوجئت كثيراً بقرار إيقاف نظيرتها الرومانية سيمونا هاليب بصفة مؤقتة بسبب مخالفة لوائح المنشطات وعبرت عن أملها في ظهور المزيد من التفاصيل حول مستقبل اللاعبة التي كانت بمثابة مصدر إلهام لها.

reuters

وأوقفت وحدة النزاهة في التنس هاليب بصفة مؤقتة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أثبتت الفحوص وجود مادة محظورة رياضياً في عينتها.

وخضعت هاليب للفحص خلال بطولة أمريكا المفتوحة وأثبت فحص عينتيها الأولى والثانية وجود مادة تستخدم لعلاج الأنيميا وتساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء في العينتين.

وقالت شفيونتيك قبل انطلاق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات "بالتأكيد كانت هذه الأخبار محيرة لأنني لم أتوقع سماع مثل هذه الأخبار. لأن سيمونا من وجهة نظري كانت تهتم دوماً بالعدل وكانت مثالاً يحتذى بالنسبة لي". 

ووصفت هاليب الإيقاف بأنه "الصدمة الأكبر في حياتها" ونفت تعاطي أي مواد محظورة عمداً. 

وأضافت شفيونتيك "لا أعرف كيف ستسير الإجراءات.. وهل ستخضع للفحوص مرتين أو أكثر أو ماذا. أتمنى أن تتضح الأمور بصورة أكبر أمامنا وأمام الجمهور.   "لكني أشعر بخيبة أمل وبالتأكيد هي ليست سعيدة".             
 

سيمونا هاليب إيغا شفيونتيك
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