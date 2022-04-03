شفيونتيك تفوز على أوساكا وتتوج بلقب دورة ميامي

وقالت شفيونتيك المنتشية بفوزها "عندما كنت أشاهد ناومي تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم أفكر مطلقاً بعد بضع سنوات في أنني سأواجهها في النهائي".

من ناحيتها، استعادت أوساكا التي تراجعت في تصنيف المحترفات إلى المرتبة 77 بعضاً من بريقها في فلوريدا بعد غيابها لفترة طويلة عن الموسم الماضي بسبب ضغوط نفسية واكتئاب.

وحافظت أوساكا على معنوياتها مرتفعة بعد الخسارة اذ قالت "أريد أن أهدي هذا لجمهوري وعائلتي".

وأضافت "لم أكن في هذا الموقع منذ فترة (المباراة النهائية)، لكنني استمتعت كثيراً هنا وآمل في أن أحصل على المزيد من الفرص لأكون في هذا الموقع مرة أخرى".

وختمت مثنيةً على منافستها "كانت مغامرة إيغا مذهلة وأنا متأكدة من أنها ستستمر في المضي قدماً. لم تكن النتيجة التي أردتها ولكن مجرد أن أكون في النهائي هو أمر رائع".

