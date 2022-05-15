شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتحرز لقب بطولة روما

وحسمت شفيونتيك المواجهة أمام النجمة التونسية المتألقة في ساعة و23 دقيقة، 6-2 و6-2.

وفي طريقها للنهائي، فازت إيغا شفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1 في نصف النهائي.

أما التونسية التي كانت ملكة الريمونتادا في هذه البطولة، فقد وصلت إلى النهائي الأول لها ببطولة روما عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.

وهي المرة الثانية توالياً التي تتمكن بها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة بعدما فازت بمباراتها على اليونانية ساكاري في ربع النهائي بمجموعتين لواحدة 1-6 و7-5 و6-1 في ساعتين و3 دقائق.

وتوّجت التونسية بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها السبت الماضي في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و0-6 و6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.