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تنس

شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتحرز لقب بطولة روما

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حافظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، على لقبها في بطولة روما للتنس عقب فوزها على التونسية أنس جابر، السابعة عالمياً، اليوم الأحد بمجموعتين دون مقابل.

REUTERS

وحسمت شفيونتيك المواجهة أمام النجمة التونسية المتألقة في ساعة و23 دقيقة، 6-2 و6-2. 

وفي طريقها للنهائي، فازت إيغا شفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1 في نصف النهائي. 

أما التونسية التي كانت ملكة الريمونتادا في هذه البطولة، فقد وصلت إلى النهائي الأول لها ببطولة روما عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.

وهي المرة الثانية توالياً التي تتمكن بها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة بعدما فازت بمباراتها على اليونانية ساكاري في ربع النهائي بمجموعتين لواحدة 1-6 و7-5 و6-1 في ساعتين و3 دقائق.

وتوّجت التونسية بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها السبت الماضي في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و0-6 و6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

دورة روما للتنس أنس جابر إيغا شفيونتيك
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