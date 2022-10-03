شفيونتيك تعلن عدم مشاركتها في كأس بيلي جين كينغ

ويبدأ الدور النهائي لكأس بيلي جين كينغ (كأس الاتحاد سابقاً) التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة المضرب، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد يوم فقط على نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية التي تقام في فورت وورث (ولاية تكساس الأميركية).

وقالت شفيونتيك في منشور على إنستغرام إنها قررت وبعد مناقشات طويلة مع مستشاريها ألا تشارك مع منتخب بلادها في كأس بيلي جين كينغ المقررة في غلاسكو، لأن ذلك ليس جيداً لصحتها.

وأوضحت "لن أتمكن من المشاركة في كأس بيلي جين كينغ في غلاسكو. وهذا الأمر يحزنني. أنا متأسفة جداً لأني أحاول أن ألعب من أجل بولندا عندما تتيح لي الفرصة ودائماً ما أقدم أفضل ما لدي".

وأفادت البولندية أنها ستناقش مسألة برنامج الدورات والبطولات مع كل من الاتحاد الدولي للعبة ورابطة اللاعبات المحترفات.

ووقعت بولندا في الدور النهائي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب تشيكيا والولايات المتحدة.

وأعربت البولندية البالغة 21 عاماً عن خيبتها "لأن الهيئات الناظمة لكرة المضرب لم تتوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسي مثل برنامج البطولات، مما يمنحنا يوماً واحداً فقط للسفر عبر العالم وتغيير المنطقة الزمنية (بين غرب الولايات المتحدة واسكتلندا)".

ورأت أن "هذا الوضع ليس جيداً لصحتنا ويمكن أن يؤدي إلى تعرضنا للإصابة".

وتقام كأس بيلي جين كينغ بين 8 و13 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة 12 منتخباً وبغياب روسيا حاملة اللقب بعد استبعادها من قبل الاتحاد الدولي للعبة على خلفية غزو أوكرانيا.

