شفيونتيك تضمن صدارة التصنيف العالمي



وكان صعود شفيونتيك متوقعاً بعد الاعتزال الصادم للأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى وحاملة لقب 3 بطولات كبرى، عن 25 عاماً.



وبرغم قساوة النتيجة، إلا أنّ شفيونتيك عانت في المجموعة الأولى أمام المصنفة 42 عالمياً على أرض صلبة، ومنحت خصمتها تسع فرص لكسر إرسالها دون أن تترجمها.



وحسمت اللاعبة البالغة 20 عاماً والمتوجة برولان غاروس قبل سنتين المواجهة في ساعة و14 دقيقة.



قالت شفيونتيك التي أصبحت اللاعبة الـ28 تتصدر التنصيف العالمي: "هذا أمر خيالي، من جهة ستتذكر هذه اللحظات طيلة حياتك، ومن جهة أخرى كانت المباراة مختلفة تماماً".



تابعت: "أنا جاهزة لهذا الأمر (صدارة التصنيف)، بصراحة، هذا جزء من العمل، من وجهة نظري، لا أعتقد انه سيغير الكثير من الأمور، ربما يجب أن انتبه لارتداء ملابس نظيفة وتمثيل التنس بشكل جيد، سأكون حذرة، لكن بصراحة سأبقى الشخص ذاته".

ومهما كان مشوارها في فلوريدا، لن يكون بمقدور أيّ لاعبة اللحاق بشفيونتيك التي ستصبح أول بولندية تتصدر التصنيف العالمي، متفوقة على رصيد مواطنتها أنييسكا رادفانسكا الثانية عالمياً سابقاً.



وتبدو اللاعبة المتوجة بدورة إنديان ويلز مرشّحة كبيرة لإحراز اللقب في ميامي.



وما يعزز فرص شفيونتيك أكثر، خسارة وصيفتها في إنديانا ويلز، اليونانية ماريا ساكّاري الثالثة عالمياً أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا الـ62 عالمياً 4-6 و6-1 و6-2.



أما الإسبانية باولا بادوسا، السادسة عالمياً والطامحة بدورها للصدارة، فحققت فوزاً صعباً على التشيكية ماري بوزكوفا 7-5 و7-5.



وكانت لافتة نتيجة اليافعة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا (16 عاماً و279 عالمياً)، بفوزها على البلجيكية إليز مرتنز (24 عالمياً) 7-5 و2-6 و6-1، لتلاقي البيلاروسية فيكتوريا أزارانكا في الدور التالي.



وفازت الأميركية كوكو غوف المصنفة 14 على الصينية وانغ تشيون 7-5 و6-4، ومواطنتها جيسيكا بيغولا (16) على سلون ستيفنس 6-1 و6-4 في مباراة أميركية النكهة.