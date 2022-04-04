شفيونتيك تتصدر رسمياً وألكاراس يقترب من العشرة الأوائل

ونجحت شفيونتيك الفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2020، في الارتقاء من المركز الثامن إلى صدارة التصنيف بفضل بلوغها نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ثم من خلال تتويجها بدورة إنديان ويلز وميامي الأميركيتين.

أصبحت رابع لاعبة في التاريخ تحرز ثنائية إنديان ويلز-ميامي في العام ذاته والمعروفة باسم "سانشاين دابل"، إذ تقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيا وميامي توالياً، بعد الألمانية شتيفي غراف (1994 و1996)، البلجيكية كيم كلايسترز (2005) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (2016).

وقد أعلنت شفيونتيك انسحابها من دورة تشارلستون هذا الأسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الأخيرتين، من دون أن تشعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بفارق نحو الفي نقطة.

وارتقت الإسبانية باولو بادوسا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الثالث للمرة الأولى في مسيرتها.

تصنيف الرجال

ولدى الرجال، بات الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس على مشارف دخول نادي لاعبي كرة المضرب العشرة الأول في التصنيف العالمي بعد تتويجه بطلاً لدورة ميامي الأميركية، إحدى دورات الماسترز على حساب النرويجي كاسبر رود بالفوز عليه 7-5 و6-4 في النهائي.

ويُنظر الى الكاراس (18 عاماً)، على أنه الخليفة المنتظر لمواطنه الأسطورة رافايل نادال وهو صعد إلى المركز الحادي عشر، متخلفاً بفارق 29 نقطة فقط عن البريطاني كاميرون نوري العاشر. أما رود، فارتقى مرتبة واحدة وبات سابعاً.

واحتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بصدارة التصنيف، بفارق بسيط عن الروسي دانييل مدفيديف الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على أقصى حد لمعاناته من فتق.

في المقابل، تراجع نادال إلى المركز الرابع وحل الألماني الكسندر زفيريف بدلا منه في المركز الثالث.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 6711 (+1)

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4975 (+2)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4970 (+3)

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4705 (-1)

5- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4657

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511 (+1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4197 (+1)

8- الأميركية دانييل كولينز 3151 (+3)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3070

10- التونسية أنس جابر 2975



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8420

2- الروسي دانييل مدفيديف 8410

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7195 (+1)

4- الإسباني رافايل نادال 7115 (-1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5980

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4945

7- النرويجي كاسبر رود 4380 (+1)

8- الروسي أندري روبليف 4375 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625

10- البريطاني كاميرون نوري 3440 (+2)



