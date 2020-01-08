شارابوفا سعيدة بدعوتها للمشاركة في بطولة أستراليا

وتوجت شارابوفا بلقب هذه البطولة عام 2008 على حساب الصربية المعتزلة آنا إيفانوفيتش، لكن تصنيفها الحالي تراجع إلى المركز الـ147، ما لا يخولها المشاركة مباشرة في البطولات الكبرى، علماً بأنها خرجت من الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية هذا الاسبوع.

وكانت شارابوفا، الفائزة بخمس بطولات كبرى آخرها رولان غاروس الفرنسية عام 2014، تشارك في بريزبين بعد غياب عن الملاعب دام أربعة أشهر بسبب آلام في كتفها، وقد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة الأسترالية التي توجت بلقبها عام 2015.

وتبقى الروسية اسما كبيراً في عالم الكرة الصفراء وهي ستخوض غمار البطولة في ملبورن للمرة السادسة عشرة في مسيرتها منذ باكورة مشاركاتها عام 2003.

وقالت شارابوفا "تواجد اسمي في قرعة بطولة أستراليا المفتوحة أمر مدهش".

وأضافت "لدي مغامرات رائعة هناك، من رفع كأس البطولة إلى السقوط في مباريات نهائية صعبة للغاية وبالتالي شهدت مشاركتي في أستراليا صعودا وهبوطا".

وأوضحت "وبالتالي، فإن الحصول على فرصة جديدة لخوض المنافسات على مختلف ملاعب البطولة هو أمر مميز جدا".

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.