شارابوفا تعلن حملها بطفلها الأول

ونشرت عبر حسابها على إنستغرام الثلاثاء صورة وهي واقفة على شاطئ البحر مرفقة بتعليق "بدايات ثمينة. لطالما كان تناول قالب عيد ميلاد لشخصين من تخصصي".

وأحرزت الروسية التي اعتزلت الرياضة في شباط/فبراير 2020، 36 لقبًا في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي، بينها خمسة في البطولات الكبرى هي أستراليا المفتوحة 2008، رولان غاروس 2012 و2014، ويمبلدون 2004 وفلاشينغ ميدوز 2006.

توقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى الى إيقافها 15 شهرًا، قبل أن تعود في نيسان/أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.

