شابوفالوف إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

وحسم الكندي المصنف 12 عالمياً المواجهة أمام المصنف 73 عالمياً في أقل من ساعة بنتيجة 6-4 و6-صفر.

ويلعب شابوفالوف في الدور القادم مع الفرنسي آرثر ريندركنيش والذي فاز على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين مقابل واحدة 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

وحصد المجري مارتون فوتشوفيتش، المصنف 36 عالمياً، بطاقة العبور إلى ذات الدور عقب فوزه على الكوري الجنوبي كوون سون-وو، الـ55 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.

وتمكن الكرواتي مارين تشيليتش، 24 عالمياً، من حجز مقعد في ربع النهائي بعد فوزه على الهولندي بوتيك بمجموعتين دون مقابل 6-3 و7-5.