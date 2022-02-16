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تنس

شابوفالوف إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

حصد الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الأول في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، بطاقة العبور إلى ربع النهائي عقب فوزه اليوم الأربعاء على السلوفاكي أليكس مولتشان.

وحسم الكندي المصنف 12 عالمياً المواجهة أمام المصنف 73 عالمياً في أقل من ساعة بنتيجة 6-4 و6-صفر.  

ويلعب شابوفالوف في الدور القادم مع الفرنسي آرثر ريندركنيش والذي فاز على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين مقابل واحدة 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.   

وحصد المجري مارتون فوتشوفيتش، المصنف 36 عالمياً، بطاقة العبور إلى ذات الدور عقب فوزه على الكوري الجنوبي كوون سون-وو، الـ55 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 6-3 و6-7 (5-7) و6-3. 

وتمكن الكرواتي مارين تشيليتش، 24 عالمياً، من حجز مقعد في ربع النهائي بعد فوزه على الهولندي بوتيك بمجموعتين دون مقابل 6-3 و7-5.  

مارين تشيليتش بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس دينيس شابوفالوف
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