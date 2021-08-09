سينير بطل واشنطن ضمن نادي العشرين الأوائل

وارتقى سينر الذي سيبلغ العشرين من عمره في 16 اب/اغسطس الحالي، 9 مراكز ليحتل المرتبة الخامسة عشرة بعد إحرازه ثالث لقب في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية في العاصمة الاميركية على الاميركي ماكينزي ماكدونالد بثلاث مجموعات 7-5 و4-6 و7-5.

في المقابل، صعد الخاسر من المرتبة 107 إلى الرابعة والستين.

ولا يزال الصربي نوفاك دجوكوفيتش يتصدر الترتيب بفارق شاسع عن وصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، في حين تراجع الإسباني المخضرم رافايل نادال الى المركز الرابع لصالح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، لم تطرأ تعديلات كبيرة على تصنيف المحترفات حيث احتفظت الاأسترالية آشلي بارتي بالصدارة أمام وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا.

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب من نادي اللاعبات العشر الاوليات وتراجعت الى المركز الثالث عشر.



- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 9643

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8115

4- الإسباني رافايل نادال 7315

5- الألماني ألكسندر زفيريف 7183

6- النمساوي دومينيك تيم 6915

7- الروسي أندري روبليف 6005

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533

9- السويسري روجيه فيدرر 4215

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3625



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9635 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7146

3- البيلاروسية ارينا سابالينكا 6845

4- الأميركية صوفيا كينن 5345

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5035

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4850

7- البولندية إيغا شفيونتيك 4550

8- الكندية بيانكا اندريسكو 4431

9- الإسبانية غاربيني موغوروسا 4165

10- التشيكية باربورا كريتشيكوفا 4113