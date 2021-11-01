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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

سينر ضمن نادي الـ10 الأوائل وكونتافيت تحذو حذوه عند السيدات وأُنس جابر في أفضل مركز لها

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دخل الإيطالي يانيك سينر نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للمحترفين للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية وذلك إثر بلوغه الدور نصف النهائي من دورة فيينا الدولية.

Reuters

وكان سينر توج أيضاً بطلا لدورة انتورب البلجيكية الأسبوع الماضي فصعد من المركز الحادي عشر إلى التاسع على حساب النمساوي دومينيك تييم الذي خرج من العشرة الاوائل وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

ولا يزال الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول لكن الفارق بينه وبين الروسي دانييل مدفيديف تقلص ويملك الأخير فرصة إنهاء العام في صدارة الترتيب.

وبقي الألماني ألكسندر زفيريف بطل دورة فيينا في المركز الرابع وراء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وأمام الإسباني المخضرم رافايل نادال.

وفي فئة السيدات، قفزت الأستونية انيت كونتافيت ستة مراكز وباتت ثامنة إثر تتويجها بثاني لقب لها على التوالي عندما أحرزت لقب دورة ترانسيلفانيا الرومانية بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب وانتزعت البطاقة الأخيرة لبطولة الماسترز الختامية، علما بأنها كانت توجت بدورة موسكو أيضاً الأسبوع الماضي.

وهي المرة الأولى أيضاً التي تدخل فيها كونتافيت نادي اللاعبات العشر الأوليات، وأول إستونية تشارك في بطولة الماسترز الختامية.

واحتلت اليونانية ماريا ساكاري والتونسية أنس جابر افضل مرتبة لهما في مسيرتهما أيضاً بارتقائهما مرتبة واحدة لتحتلا المركزين السادس والسابع توالياً.

ولا تزال الأسترالية آشلي بارتي في صدارة التصنيف العالمي امام البيلاروسية ارينا سابالنكا.
                  
- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:                  
1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش       10340 نقطة
2- الروسي دانييل مدفيديف        9540
3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس  7840
4-  الألماني ألكسندر زفيريف      7180
5- الإسباني رافايل نادال         5635
6- الروسي أندري روبليف          5150
7- الإيطالي ماتيو بيريتيني       4768
8- النرويجي كاسبر رود            3670
9- الإيطالي يانيك سينر           3395
10- البولندي هوبرت هوركاش       3366
                  
- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:                  
1- الأسترالية آشلي بارتي         7701 نقطة
2- البيلاروسية أرينا سابالينكا   6150
3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4708
4- التشيكية كارولينا بليشكوفا   4695
5- الإسبانية غاربينيي موغوروسا   4425
6- اليونانية ماريا ساكّاري       3985
7- التونسية أُنس جابر            3455
8- الأستونية أنيت كونتافيت       3416
9- الألمانية أنجيليك كيربر       3320
10- البولندية إيغا شفونتيك      3306
 

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