سيمونا هاليب تستعين بموراتوغلو لتدريبها

وغردت هاليب في صفحتها على تويتر "متحمسة للفصل الجديد. هيا بنا إلى العمل".

وكانت الرومانية، الفائزة بلقبين كبيرين في مسيرتها، من دون مدرب منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد انفصالها عن الأسترالي دارين كايهيل.

وكشف موراتوغلو أن الرومانية البالغة 30 عاماً سألته إذا كان متاحاً لتولي تدريبها خلال خوضها التمارين في أكاديميته في جنوب فرنسا، قبل السفر الى الولايات المتحدة الشهر الماضي لخوض دورة إنديان ويلز.

وقال الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "كان من غير الممكن في تلك الفترة" أن يتولى المهمة نظراً للالتزامه بتدريب سيرينا وليامس، مضيفاً "لكن بعدها بأسابيع معدودة، تحدثت مع سيرينا وفُتِحَ الباب أمامي، أقله على المدى القصير، للعمل مع شخص آخر".

وتحتل هاليب حالياً المركز العشرين في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، بعدما تربعت على الصدارة للمرة الأولى في عام 2017.