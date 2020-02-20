سيمونا هاليب تتجاوز سابالنكا

وقالت هاليب "اعتقد بأني بدأت ألعب بطريقة جيدة اعتباراً من المجموعة الثانية ووجدت ايقاعي بعدها".

وأضافت "من الصعب دائماً مواجهتها فهي قوية وتسدد الكرات بقوة أيضاً وبالتالي كان يتعين علي اللعب بسرعة أكبر".

وتلتقي هاليب في نصف النهائي الأميركية جنيفر برايدي الفائزة على الاسبانية غاربيني موغوروسا 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وحذت حذوها الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على الاستونية انيت كونتافيت 7-6 (7-4) و6-1، وستلتقي الكازاخستانية ايلينا ريباكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية 7-6 (7-1) و6-3.