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دوري أبطال أوروبا
تنس

سيمونا هاليب تتجاوز سابالنكا

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بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى (في المنافسات) الدور نصف النهائي من دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية ارينا سابالنكا 3-6 و6-2 و6-2 الخميس.

AFP

وقالت هاليب "اعتقد بأني بدأت ألعب بطريقة جيدة اعتباراً من المجموعة الثانية ووجدت ايقاعي بعدها".

وأضافت "من الصعب دائماً مواجهتها فهي قوية وتسدد الكرات بقوة أيضاً وبالتالي كان يتعين علي اللعب بسرعة أكبر".

وتلتقي هاليب في نصف النهائي الأميركية جنيفر برايدي الفائزة على الاسبانية غاربيني موغوروسا 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وحذت حذوها الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على الاستونية انيت كونتافيت 7-6 (7-4) و6-1، وستلتقي الكازاخستانية ايلينا ريباكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية 7-6 (7-1) و6-3.

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