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الدوري الإنكليزي الممتاز
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سيرينا وليامس تغادر منافسات دورة بارما مبكّراً

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خرجت الأميركية سيرينا وليامس من الدور الثاني لدورة بارما الإيطالية في كرة المضرب، بخسارتها أمام التشيكية المغمورة كاترينا سينياكوفا 6-7 (4-7) و2-6 الثلاثاء.

AFP

وكانت سيرينا التي تشارك ببطاقة دعوة في الدورة الإيطالية بعد خروجها من الدور الثاني لدورة روما الأسبوع الماضي، تغلبت على الشابة الإيطالية ليزا بيغاتو في الدور الأول.

وعلى الرغم من تسديدها خمس إرسالات ساحقة، ارتكبت وليامس 7 أخطاء مزدوجة عندما كان الإرسال في حوزتها لتخسر المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة. ثم نجحت التشيكية في كسر إرسال منافستها 3 مرات في المجموعة الثانية لتنهي المباراة في ساعة و37 دقيقة.

وكانت وليامس، الفائزة 3 مرات في بطولة فرنسا المفتوحة، تمني النفس بأن تستعد لخوض غمار رولان غاروس بأفضل طريقة ممكنة، لكن خروجها المبكّر في دورتين تواليا على الملاعب الترابية لا يعزز من حظوظها في إحراز اللقب في البطولة الفرنسية التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي، علما بأنها لا تزال في حاجة إلى لقب واحد كبير لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم الأسترالية مارغريت كورت مع 24 لقبا.

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