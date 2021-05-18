سيرينا وليامس تغادر منافسات دورة بارما مبكّراً

وكانت سيرينا التي تشارك ببطاقة دعوة في الدورة الإيطالية بعد خروجها من الدور الثاني لدورة روما الأسبوع الماضي، تغلبت على الشابة الإيطالية ليزا بيغاتو في الدور الأول.

وعلى الرغم من تسديدها خمس إرسالات ساحقة، ارتكبت وليامس 7 أخطاء مزدوجة عندما كان الإرسال في حوزتها لتخسر المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة. ثم نجحت التشيكية في كسر إرسال منافستها 3 مرات في المجموعة الثانية لتنهي المباراة في ساعة و37 دقيقة.

وكانت وليامس، الفائزة 3 مرات في بطولة فرنسا المفتوحة، تمني النفس بأن تستعد لخوض غمار رولان غاروس بأفضل طريقة ممكنة، لكن خروجها المبكّر في دورتين تواليا على الملاعب الترابية لا يعزز من حظوظها في إحراز اللقب في البطولة الفرنسية التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي، علما بأنها لا تزال في حاجة إلى لقب واحد كبير لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم الأسترالية مارغريت كورت مع 24 لقبا.