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الدوري الاسباني
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سيرينا وليامس تخوض دورة كنتاكي

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ستخوض الأميركية سيرينا وليامس، حاملة لقب 23 بطولة كبرى في كرة المضرب، دورة كنتاكي الأميركية في آب/أغسطس المقبل بحسب ما ذكر المنظمون الخميس.

AFP

وستكون وليامس (38 عاماً) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 أب/أغسطس.

ولم تخض وليامس أي دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كلّ دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في أب/أغسطس.

وكانت وليامس قد أشارت أنها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية أب/أغسطس.

وتُعدّ دورة كنتاكي من الإضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا.
 

الأميركية سيرينا وليامس دورة كنتاكي
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