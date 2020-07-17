سيرينا وليامس تخوض دورة كنتاكي

وستكون وليامس (38 عاماً) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 أب/أغسطس.



ولم تخض وليامس أي دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كلّ دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في أب/أغسطس.



وكانت وليامس قد أشارت أنها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية أب/أغسطس.



وتُعدّ دورة كنتاكي من الإضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا.

