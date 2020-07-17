وستكون وليامس (38 عاماً) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 أب/أغسطس.
ولم تخض وليامس أي دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كلّ دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في أب/أغسطس.
وكانت وليامس قد أشارت أنها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية أب/أغسطس.
وتُعدّ دورة كنتاكي من الإضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا.
سيرينا وليامس تخوض دورة كنتاكي
وستكون وليامس (38 عاماً) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 أب/أغسطس.
الأميركية سيرينا وليامس دورة كنتاكي