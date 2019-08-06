سيرينا وليامس الرياضية الأعلى دخلاً في العالم

وكشفت المجلة الأميركية إلى أن سيرينا الفائزة ب23 لقباً كبيراً حصدت 29.2 مليون دولار على مدى 12 شهراً حتى الأول من حزيران/يونيو بينها 4.2 ملايين دولار كجوائز مالية.

وحلت ثانية اليابانية ناومي أوساكا التي برزت إلى الأضواء عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا بالذات في نهائي فلاشينغ ميدوز، مع 24.3 مليون دولار، وثالثة الألمانية انجيليك كيربر مع 11.8 مليون دولار أمام الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

واستندت "فوربس" في دراستها الى المكافآت المالية، الأجر، الشركات الراعية وعقود التسويق بين الأول من حزيران/يونيو عام 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

أما الرياضية الأعلى دخلاً من خارج لعبة كرة المضرب، فكانت لاعبة كرة القدم الاميركية أليكس مورغان مع 5.8 ملايين وحلت في المرتبة الثانية عشرة.