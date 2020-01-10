سيرينا وفوزنياكي تبلغان المربع الذهبي في أوكلاند

وضربت المصنفة أولى سيرينا (38 عاما) موعدا في المربع الاخير مع الاميركية الشابة اماندا انيسيموفا والفائزة على الكندية اوجيني بوشار 6-2 و3-6 و6-4.

وكانت سيغموند قد أخرجت الاميركية الواعدة كوكو غوف في ثمن النهائي وضغطت على سيرينا في المجموعة الاولى لتعادلها 4-4، قبل ان تتفوق المخضرمة 6-4 ثم تحسم المجموعة الثانية 6-3 في أقل من تسعين دقيقة.

وبرغم انزعاجها من الرياح في أوكلاند، قالت سيرينا انها مصممة على اثبات نفسها في البطولة الاعدادية لبطولة استراليا المفتوحة في ملبورن، اولى البطولات الاربع الكبرى "لم تساعد الظروف بالطبع، لذا كان جيدا التأهل برغم ذلك".

ويعود اللقب الاخير لسيرينا الى بطولة استراليا 2017، وقبل وصولها الى اوكلاند كانت قد خاضت بطولتها الاخيرة في فلاشينغ ميدوز الاميركية حيث بلغت النهائي في ايلول/سبتمبر الماضي.

كما بلغت نصف نهائي الزوجي في اوكلاند، ما يساعدها على استعادة اللياقة للمنافسة على لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى في ملبورن ومعادلة الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت "اشعر بلياقة جيدة. قلت اني اريد خوض الفردي والزوجي هنا كي اكتشف حالتي، وانا سعيدة للبقاء في الدورة".

من جهتها، قالت انيسيموفا (18 عاما) المصنفة ثالثة والصاعدة بقوة، انها حققت "حلم" اللعب ضد وليامس "قلت قبل الدورة في مقابلة ان أكبر أحلامي هو مواجهتها قبل اعتزالها، لذا أنا في أسعد ايامي".

وتغلبت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة اولى عالميا سابقا والخامسة في اوكلاند على حاملة اللقب والمصنفة رابعة الالمانية يوليا غورغيس 6-1 و6-4 لتلاقي في المربع الاخير الاميركية جيسيكا بيغولا.

وكانت بيغولا التي لم تواجه اية مصنفة في الدورة متقدمة على الفرنسية اليزيه كورنيه 6-صفر و3-2 قبل انسحاب الاخيرة لاصابة في فخذها.