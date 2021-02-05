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تنس

سيرينا تنسحب من "يارّا فالي كلاسيك" لإصابة في الكتف

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أعلنت الأميركية سيرينا وليامس الجمعة انسحابها من دورة "يارّا فالي كلاسيك" التحضيرية بسبب إصابة في الكتف، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

AFP

ولم تبدُ المخضرمة صاحبة الـ39 عامًا أنها تعاني من أي مشاكل عندما فازت على مواطنتها دانيال كولينز 6-2 و4-6 و10-6 في وقت سابق من اليوم لتضرب موعدًا مع الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا في نصف النهائي. 

لكن بعد ساعات فقط من الفوز أعلنت انسحابها من الدورة. 

وذكر الموقع الرسمي لرابطة المحترفات على تويتر "سيرينا وليامس انسحبت من منافسات الفردي لدورة يارّا فالي كلاسيك بسبب إصابة في كتفها الأيمن". 

وغرّد الحساب الرسمي لبطولة استراليا المفتوحة "نتطلع لرؤيتك على الملاعب الاسبوع المقبل". 

ومع انسحاب سيرينا، ستتأهل بارتي تلقائيًا إلى المباراة النهائية لملاقاة الاسبانية غاربيني موغوروسا أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا. 
 

سيرينا وليامس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس آشلي بارتي
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