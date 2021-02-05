سيرينا تنسحب من "يارّا فالي كلاسيك" لإصابة في الكتف

ولم تبدُ المخضرمة صاحبة الـ39 عامًا أنها تعاني من أي مشاكل عندما فازت على مواطنتها دانيال كولينز 6-2 و4-6 و10-6 في وقت سابق من اليوم لتضرب موعدًا مع الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا في نصف النهائي.

لكن بعد ساعات فقط من الفوز أعلنت انسحابها من الدورة.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة المحترفات على تويتر "سيرينا وليامس انسحبت من منافسات الفردي لدورة يارّا فالي كلاسيك بسبب إصابة في كتفها الأيمن".

وغرّد الحساب الرسمي لبطولة استراليا المفتوحة "نتطلع لرؤيتك على الملاعب الاسبوع المقبل".

ومع انسحاب سيرينا، ستتأهل بارتي تلقائيًا إلى المباراة النهائية لملاقاة الاسبانية غاربيني موغوروسا أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

