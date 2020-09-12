سيرينا تنسحب من دورة روما بسبب إصابة في وتر أخيل

وقالت وليامس في بيان على الموقع الرسمي لرابطة المحترفات "WTA" "بأسف يتوجّب عليّ الانسحاب من دورة +انترناسيونالي بي ان ال ديطاليا+ بسبب إصابة في وتر أخيل. أنا ممتنة للدعم المتواصل من جماهيري في روما وأتطلع للعودة قريباً".

وأخذت وليامس التي تسعى للقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى وقتاً مستقطعاً لمعالجة الإصابة في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المفتوحة الخميس عندما خسرت امام البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وانضمت سيرينا حاملة لقب دورة روما على الملاعب الترابية في أربع مناسبات الى لاعبات بارزات لن يشاركن في الدورة التي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، أمثال الكندية بيانكا اندرييسكو حاملة لقب فلاشينغ ميدوز 2019 والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة لقب ويمبلدون مرتين.

وسبق أن أعلنت وليامس بعد الخسارة أمام أزارنكا أنها ستشارك في رولان غاروس هذا العام التي تنطلق في 27 الحالي إلا أنها لم توضح ما اذا ستبقى على قرارها بعد انسحابها من روما.

كما أعلنت المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي في وقت سابق من هذا الأسبوع عدم مشاركتها في روما بعدما قررت إنهاء موسمها الحالي بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد وقيود السفر.

