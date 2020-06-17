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تنس

سيرينا تنتظر بفارغ الصبر المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة

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سيرينا وليامس تؤكد مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك هذا العام.

AFP

أكدت سيرينا وليامس يوم الأربعاء مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك هذا العام في خضم جائحة كوفيد-19، حيث ستسعى اللاعبة الأميركية الفائزة باللقب سبع مرات إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت وليامس في رسالة بالفيديو على هامش مؤتمر صحفي للاتحاد الأميركي للتنس لتأكيد إقامة البطولة في 31 أغسطس/آب-13 سبتمبر/أيلول بدون جماهير” أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى نيويورك واللعب في بطولة أميركا المفتوحة 2020“.

وأضافت” أشعر أن الاتحاد الأميركي للتنس سيؤدي عملا جيدا حقا في ضمان خروج كل شيء بشكل رائع... وأن يكون الجميع في أمان“. 

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