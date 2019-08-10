سيرينا تعبر من مطب أوساكا

وحققت سيرينا فوزها الأول في ثالث مواجهة ضد أوساكا، وثأرت منها لخسارتها أمامها في نهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي، في مباراة شهدت سجالاً حاداً بين وليامس المتوجة بـ23 لقباً في الغراند سلام، والحَكَم على خلفية حسم نقطة ولاحقاً شوط كامل من رصيدها.

لكن مباراة الدور ربع النهائي في الدورة الكندية الجمعة لم تشهد أي توتر بين اللاعبتين، وانتهت بمصافحة وابتسامة متبادلة بينهما، لاسيما وأن سيرينا تمكنت من العبور الى نصف النهائي، في حين أن أوساكا ضمنت العودة إلى صدارة التصنيف المقبل الذي يصدر الإثنين.

وتمكنت سيرينا (37 عاماً) أمس من حسم كل مجموعة بكَسر إرسال أوساكا (21 عاماً)، وذلك في الشوط الثامن من الأولى (تقدمت 5-3)، والثالث من الثانية (تقدمت 2-1)، لتنهي المباراة في ساعة و18 دقيقة.

وقالت سيرينا "لم نلعب في مواجهة بعضنا البعض منذ نيويورك (نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية)، والتي لم تكن مباراة جيدة بالنسبة إليها"، في إشارة إلى صيحات استهجان من المشجعين الأميركيين حيال اللاعبة اليابانية الشابة، عكرت إحرازها اللقب الأول الكبير في مسيرتها.

ورأت الأميركية التي لا تزال تبحث عن معادلة الرقم القياسي العالمي في ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً)، أنها ترفع من مستواها قبل محاولة جديدة في بطولة فلاشينغ ميدوز لهذا العام، والتي تقام بين 26 آب/أغسطس والثامن من أيلول/سبتمبر.

وأوضحت "أنا أقترب من ذلك (...) بالتأكيد لست حيث أريد أن أكون (على صعيد المستوى)، لكنني أقترب من ذلك"، بعدما بلغت نصف نهائي الدورة الكندية التي توجت بلقبها ثلاث مرات (2001، 2011، و2013).



انسحاب هاليب وخروج بليسكوفا

وتلاقي سيرينا في الدور نصف النهائي التشيكية ماري بوزكوفا التي تخطت الرومانية سيمونا هاليب، حاملة لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية والمصنفة أولى عالميا سابقا، بعد انسحابها من مباراة ربع النهائي بسبب آلام شعرت بها في وتر أخيل، بعد خسارتها المجموعة الأولى 4-6.

وقالت بوزكوفا المصنفة 91 عالمياً والبالغة 21 عاماً "دائماً ما أردت أن ألعب في مواجهة سيرينا (...) كان حلمي دائما أن ألعب ضدها".

وعلى رغم أن تقدم بوزكوفا جاء بسبب انسحاب منافستها، الا انها تمكنت من أن تتخطى للمرة الثالثة تواليا لاعبة متوجة بلقب غراند سلام، بعدما أقصت في تورونتو الأميركية سلون ستيفينز المتوجة سابقا بلقب فلاشينغ ميدوز، واللاتفية يلينا أوستابينكو البطلة السابقة لرولان غاروس الفرنسية.

وكانت هاليب قد تمكنت من قلب تأخرها صفر-4 الى تعادل 4-4، قبل أن تخسر الشوطين الأخيرين في المجموعة الأولى، وتنسحب لاحقا بسبب آلام قالت إنها تشعر بها في وتر أخيل منذ انطلاق الدورة.

وأوضحت "اليوم شعرت بها بشكل أكبر، ولذلك قررت الانسحاب".

وسيجمع نصف النهائي الثاني بين أندريسكو التي احتاجت إلى ساعة و49 دقيقة لتتغلب على بليسكوفا وتحرمها استعادة صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عام 2017، والأميركية صوفيا كينين التي تغلبت على المصنفة سادسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 7-6 (7-2) و6-4.

وكانت كينين قد أخرجت بارتي من الدور الثاني في تورونتو.