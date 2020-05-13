سيرينا استثمرت التوقف الإجباري لاستعادة اللياقة

وقالت اللاعبة البالغة (39 عاماً) المتوجة بـ23 لقباً في بطولات الغراند سلام "أتطلع قدماً فعلاً للعودة إلى الملعب"، وذلك في حوار مباشر عبر انستغرام مع شقيقتها المخضرمة فينوس ليل الثلاثاء.

وأضافت سيرينا "هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب".

وأدت جائحة "كوفيد-19" إلى تجميد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية منذ آذار/مارس الماضي. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 تموز/يوليو على الأقل.

ورأت سيرينا التي تتم في 26 أيلول/سبتمبر المقبل التاسعة والثلاثين من العمر، أن فترة التوقف هذا باتت بمثابة "شر لا بد منه".

وتابعت اللاعبة التي توجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 (بطولة أستراليا المفتوحة) قبل أن تتوقف عن اللعب لنحو عام كامل في إجازة حمل وولادة، "شعرت وكأن جسدي كان يحتاج إلى ذلك، على رغم انني لم أكن أرغب به"، في إشارة إلى التوقف عن اللعب.

وتابعت "الآن أشعر بأنني في حال أفضل من أي وقت مضى. أشعر بأنني مرتاحة أكثر، جاهزة أكثر بدنياً. الآن يمكنني أن أزاول كرة مضرب حقيقية".

وعانت سيرينا بعد عودتها إلى الملاعب في العام 2018 من آثار الغياب الطويل التي وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا في أيلول/سبتمبر من العام الذي سبقه.

وهي فشلت منذ عودتها في معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً)، على رغم خوضها المباراة النهائية لبطولة كبرى أربع مرات (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية عامي 2018 و2019).