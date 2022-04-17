سيدات أميركا يصعدن إلى نهائيات كأس بيلي جين كينغ

تقدمت الأميركيات 2-صفر ضمن منافسات يوم الجمعة، إلا أن الأوكرانيات قلّصن الفارق السبت بداية بعد فوز دايانا ياستريمسكا (93 عالمياً) على جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة بنتيجة 6-3، 6-4، ومن ثم عبر كاتارينا زافاتسكا (201) الفائزة على شيلبي رودجرز (46) بالنتيجة ذاتها.

إلا أن كلمة الحسم كانت للثنائي بيغولا/آسيا محمد على حساب ياستريمسكا/لويدميلا كيشينوك بنتيجة 7-6 (7/5)، 6-3.

وانضمت بذلك الولايات المتحدة إلى 11 منتخبًا في النهائيات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بينها سويسرا، وصيفة العام الماضي، وبولندا بقيادة المصنفة أولى عالميًا ايغا شفيونتيك وأستراليا التي استفادت من إقصاء روسيا حاملة اللقب كجزء من العقوبات لغزوها أوكرانيا.

