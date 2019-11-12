سيبولكوفا تعلق مضربها...

ونالت اللاعبة السلوفاكية البالغة من العمر 30 عاماً ثمانية ألقاب للفردي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات وباتت ضمن أول أربعة في التصنيف العالمي في عام 2017.

وكان أكبر لقب حققته في 2016 عندما تغلبت على انجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم في ذلك الوقت لتنال لقب البطولة الختامية.

وباتت سيبولكوفا، التي لم تلعب منذ بطولة فرنسا المفتوحة، أول لاعبة سلوفاكية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى وذلك في 2014 عندما خسرت أمام الصينية لي نا في بطولة استراليا المفتوحة.

وقالت اللاعبة السلوفاكية إنها غيّرت رأيها بشأن الاعتزال في رولان غاروس.

وأضافت "كان الأمر غريباً لأنني أعرف، ولم يكن هناك أحد حولي باستثناء فريقي يعرف، إنها ستكون بطولتي الأخيرة. عند هذه النقطة، كنت متأكدة بنسبة 100 في المئة (إنني سأعتزل). لم أكن أشك أو أفكر، ربما أعتزل وربما لا. من الصعب القيام بذلك لكن وبمجرد اتخاذ القرار تشعر بالمزيد من الحرية".

