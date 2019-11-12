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تصفيات يورو 2020
تنس

سيبولكوفا تعلق مضربها...

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أعلنت دومينيكا سيبولكوفا وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة للتنس والمصنفة الرابعة على العالم سابقاً اعتزالها اللعب اليوم الثلاثاء.

AFP

ونالت اللاعبة السلوفاكية البالغة من العمر 30 عاماً ثمانية ألقاب للفردي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات وباتت ضمن أول أربعة في التصنيف العالمي في عام 2017.  

وكان أكبر لقب حققته في 2016 عندما تغلبت على انجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم في ذلك الوقت لتنال لقب البطولة الختامية.  

وباتت سيبولكوفا، التي لم تلعب منذ بطولة فرنسا المفتوحة، أول لاعبة سلوفاكية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى وذلك في 2014 عندما خسرت أمام الصينية لي نا في بطولة استراليا المفتوحة.  

وقالت اللاعبة السلوفاكية إنها غيّرت رأيها بشأن الاعتزال في رولان غاروس.  

وأضافت "كان الأمر غريباً لأنني أعرف، ولم يكن هناك أحد حولي باستثناء فريقي يعرف، إنها ستكون بطولتي الأخيرة. عند هذه النقطة، كنت متأكدة بنسبة 100 في المئة (إنني سأعتزل). لم أكن أشك أو أفكر، ربما أعتزل وربما لا. من الصعب القيام بذلك لكن وبمجرد اتخاذ القرار تشعر بالمزيد من الحرية".
 

دومينيكا سيبولكوفا
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