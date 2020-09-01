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تنس

سواريز نافارو تعلن إصابتها بسرطان الغدد اللمفاوية

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أعلنت الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي انسحبت من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب لأسباب طبية أنها مصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، ما سيتطلب خضوعها للعلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر.

AFP

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً في مقطع فيديو نُشر على حسابها على "تويتر" يظهرها وهي جالسة على سرير في مستشفى "مرحباً بالجميع، أريد أن أبلغكم أنه قبل بضعة أيام، شخص الأطباء أنني مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين الذي يتطلب ستة أشهر من العلاج الكيميائي".


وأضافت "أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا هادئة ومستعدة لمواجهة ما ينتظرني. تحية للجميع".

وأرفقت الإسبانية الفيديو بنص أكثر جدية كتبت نصفه باللغة الإسبانية، والنصف الآخر بالإنكليزية "يجب أن أواجه واقعاً ثقيلاً. لا بد لي من قبول ذلك ومحاولة الثقة في الأطباء (...) لقد أرشدني الصبر والثقة بالنفس طوال مسيرتي الرياضية. إنه (السرطان) ليس المنافس الأسهل لمواجهته. يجب أن أكون في أفضل حالة".

وأشارت سواريز نافارو، المصنفة 71 عالمياً حالياً، إلى أنها ستعتزل كرة المضرب في نهاية الموسم 2020، بعدما كانت قد انسحبت من فلاشينغ ميدوز في 24 آب/أغسطس المنصرم.

وقالت وقتها "للأسف، اضطررت إلى الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لأسباب صحية. أنا لا أستطيع اللعب في الوقت الراهن"، دون الخوض في تفاصيل ما تعاني منه.

وفازت الإسبانية بلقبين في مسيرتها ضمن بطولات المحترفات وكان أفضل تصنيف لها عام 2016 عندما حلت في المركز السادس عالمياً.
                  
 

فلاشينغ ميدوز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس كارلا سواريز نافارو
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