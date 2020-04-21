قررت سلطات كرة المضرب المؤلفة من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للعبة والبطولات الأربع الكبرى إنشاء صندوق مشترك تضامني من أجل مساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهته، ناشد رئيس مجلس اللاعبين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا نظرائه اللاعبين بالمساهمة بهذا الصندوق بحسب رغباتهم.

وقال بيان صادر عن سلطات كرة المضرب "في الوقت الذي نعيش فيه شكوكا كبيرة حول موعد استئناف المنافسات بشكل آمن، تؤكد سلطات كرة المضرب بانها تجري محادثات لإنشاء برنامج اغاثة للاعبين الذين يعانون كثيرا خلال فترة تفشي وباء "كوفيد-19" ولم يعد يبقى سوى وضع اللمسات الاخيرة قبل الاعلان رسميا عن البرنامج في المستقبل القريب.

ما هو مقرر حتى الان بان البرنامج سيكون بإدارة رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات بالإضافة الى الجهات السبع المختصة التي ستقوم "بمساهمات كبيرة".

وبحسب دجوكوفيتش الذي كان يتحدث مباشرة عبر إنستغرام، فإن موجودات الصندوق ستبلغ "عدة ملايين من الدولارات" من دون الأخذ في عين الاعتبار مساهمة اللاعبين وقال في هذا الصدد "لا أريد إعطاء أي أرقام طالما بأن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد".

وأضاف "يستطيع اللاعبون بشكل فردي المساعدة كما يرغبون بذلك. لقد تحدثت الى روجيه (فيدرر) ورافايل (نادال) وحاولنا اقتراح نوع من مقياس عن مدى امكانية كل واحد منا ان يساهم بحسب تصنيفه. لكن من الصعب ارغام لاعب على المساعدة مهما كان تصنيفه، ثمة اختلافات في الرأي".

وتوقف نشاط الكرة الصفراء منذ مطلع آذار/مارس وحتى منتصف تموز/يوليو على اقل تقدير علما بان بطولة رولان غاروس الفرنسية تأجلت الى ايلول/سبتمبر في حين الغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية.