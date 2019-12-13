سكيافوني تعلن شفاءها من السرطان

أعلنت الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني، المتوّجة ببطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب عام 2010، الجمعة أنها "تغلبت" على مرض السرطان في فيديو نشرته على تطبيق "انستغرام".

وقالت أول إيطالية تفوز بلقب إحدى دورات الغراند سلام "بعد 7-8 أشهر من الصمت (...) أود أن أخبركم بما حدث لي. لقد تم تشخيص اصابتي بالسرطان. أجريت علاجا كيميائيا، وكانت المعركة صعبة، وأنا أتنفس دائما، لقد فزت في هذه المعركة. لقد عدت الآن".

ولم تذكر اللاعبة المولودة في مدينة ميلانو والبالغة 39 عاما نوع السرطان الذي عانت منه.

وأعلنت سكيافوني اعتزالها كرة المضرب بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018، بعد مسيرة امتدت لحوالي 20 عاماً، حيث أحرزت ثمانية ألقاب، بينما كان المركز الرابع أفضل ما وصلت إليه على لائحة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات عام 2011.

قالت الإيطالية خلال اعلان اعتزالها في نيويورك "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، كان لدي حلمان. الأول هو الفوز برولان غاروس، والثاني أن أكون من بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي. وقد أكملتهما، لذلك أنا سعيدة للغاية، ومحظوظة".

وأثارت معركة سكيافوني الصحية الثناء الفوري، إذ نشر فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر قال فيها "ان قوتك، شجاعتك، هديرك هي دائما مصدر إلهام".