سفيتولينا تحرز أول ألقابها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018

ونجحت سفيتولينا في حصد اللقب بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا 7-5 و4-6 و6-4 في المباراة النهائية.

وهو اللقب الرابع عشر لسفيتولينا في مسيرتها الاحترافية والأول منذ فوزها ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في سنغافورة.

ولم يكن فوز سفيتولينا سهلاً على الواعدة بوزكوفا البالغة 21 عاماً، والتي خاضت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية، وبدا ذلك منذ الشوط الأول من المباراة والذي استغرق ساعة وتسع دقائق.

وقالت سفيتولينا إنّ بوزكوفا "قاتلت طيلة اللقاء ما أعطى نكهة جيدة للمباراة النهائية بين لاعبتين قدمتا كرة مضرب جيدة جداً".

وأضافت "إنّه فوز رائع، لأنّه بمثابة خطوة تقربني من أهدافي وأنا سعيدة لأنني أشعر بأنني على الطريق الصحيح".

