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سفيتولينا تتبرع بأرباحها المستقبلية لدعم بلدها أوكرانيا

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أعلنت لاعبة كرة المضرب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الأحد أنها ستتبرع بكل أرباحها من دوراتها وبطولاتها المستقبلية لدعم الجيش والعمل الإنساني في بلادها ضحية غزو مسلح شنته القوات الروسية الخميس.

Reuters

وكتبت سفيتولينا في "رسالة إلى وطنها" على حسابها في "تويتر": أتعهد بإعادة توزيع الجوائز المالية من دوراتي المستقبلية لدعم الجيش والاحتياجات الإنسانية ومساعدتهم في الدفاع عن وطننا".

وأضافت متوجهة إلى الأوكرانيين "أنا الآن بعيدة عنكم، بعيدة عن أحبائي، بعيدة عن شعبي، لكن قلبي ممتلئ بكم بالكامل".

وتابعت "شعبي، كل يوم أخاف عليكم. أنا محطمة، وعيناي لا تتوقف عن البكاء، وقلبي ينزف بلا توقف. لكنني أيضًا فخورة جدًا برؤية شعبنا، وأمهاتنا، وآبائنا، وإخوتنا، وأخواتنا، وأطفالنا الشجعان والأقوياء للدفاع عنا. إنهم أبطال".

وكانت سفيتولينا، زوجة لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس، نشرت الخميس في اليوم الأول من غزو القوات الروسية، رسالة عبر حسابها على تويتر، أعربت فيها عن حزنها، وطلبت "أرجوكم ساعدونا في إنهاء هذه الحرب".
 

إيلينا سفيتولينا
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