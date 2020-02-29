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دوري أبطال أوروبا
تنس

سعد المهندي يؤكد نجاح بطولة قطر توتال

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أكد سعد المهندي، مدير البطولة، نجاح بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب التي اختتمت اليوم السبت بتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا  باللقب على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا.

beIN SPORTS

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشار المهندي إلى نجاح البطولة قائلاً: "كانت البطولة ناجحة بحضور المصنفات الأوليات على العالم والتغيير الذي سيطرأ على لائحة الترتيب العالمي الأسبوع القادم من خلال كسب سابالينكا لمراكز متقدمة بسبب احرازها للقب".

واضاف مدير بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: "كنت متوقعاً أن تحرز كفيتوفا اللقب للمرة الثانية، لكن الآن هو وقت سابالينكا".

وأردف المهندي قائلاً: "أثبتت أرينا بأنها قوية وحسمت المباراة بمجموعتين لم تكن في حاجة لخوض مجموعة ثالثة وبالتالي فهي استحقت نيل اللقب عن جدارة". 
 

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