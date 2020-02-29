سعد المهندي يؤكد نجاح بطولة قطر توتال

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشار المهندي إلى نجاح البطولة قائلاً: "كانت البطولة ناجحة بحضور المصنفات الأوليات على العالم والتغيير الذي سيطرأ على لائحة الترتيب العالمي الأسبوع القادم من خلال كسب سابالينكا لمراكز متقدمة بسبب احرازها للقب".

واضاف مدير بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: "كنت متوقعاً أن تحرز كفيتوفا اللقب للمرة الثانية، لكن الآن هو وقت سابالينكا".

وأردف المهندي قائلاً: "أثبتت أرينا بأنها قوية وحسمت المباراة بمجموعتين لم تكن في حاجة لخوض مجموعة ثالثة وبالتالي فهي استحقت نيل اللقب عن جدارة".

