ساكاري تنهي سلسلة من 23 انتصاراً لأوساكا وتبلغ نصف النهائي

وتلتقي ساكاري (25 عاماً) والمصنفة 25 عالمياً التي خاضت ربع النهائي في ميامي للمرة الأولى في مسيرتها تالياً مع الكندية بيانكا أندرييسكو أو الإسبانية سارا سوريبيس تورمو.

بدورها بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا نصف النهائي على حساب اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا بمجموعتين متتاليتين.

المصنفة الخامسة في البطولة، سيطرت بشكل واضح على مجريات المباراة، وحصلت على المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، وواصلت أفضليتها على حساب اللاعبة غير المصنفة، لتتمكن من حسم المباراة عبر المجموعة الثانية بستة أشواط لاثنين لتنجح سفيتولينا في التأهل لنصف نهائي بطولة ميامي، للمرة الأولى في مسيرتها ضاربة موعداً مرتقباً مع المصنفة الأولى آشلي بارتي.