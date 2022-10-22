ساكاري تنتزع آخر بطاقة مؤهلة لبطولة "دبليو تي إيه" الختامية



وحسمت ساكّاري، المصنفة سادسة عالمياً، المباراة الصعبة بنتيجة 6-1 و5-7 و6-4، فيما كان بمقدور كودرميتوفا المصنفة الثانية عشرة التأهل للبطولة الختامية بحال فوزها.



وتجمع البطولة الختامية المقررة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، بين أفضل ثماني لاعبات في العالم.

وكانت قد ضمنت تأهلها قبل هذا الأسبوع البولندية إيغا شفيونتيك، الأولى عالمياً وحاملة لقب 8 دورات هذه السنة، وصيفتها التونسية أنس جابر والأميركية جيسيكا بيغولا.

وحدّدت دورة غوادالاخارا المشاركات الخمس المتبقيات: الفرنسية كارلولين غارسيا، الأميركية كوكو غوف، البيلاروسية أرينا سابالينكا، الروسية داريا كاساتكينا وساكّاري.

وفي باقي مباريات ربع النهائي الجمعة، فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا على غوف 7-6 (7-2) و4-6 و6-3، وتفوّقت بيغولا على مواطنتها سلون ستيفنز 6-2 و6-2. كما تأهلت ماري بوزكوفا بعد انسحاب الروسية أنا كالينسكايا عندما كانت التشيكية متقدمة 5-2.