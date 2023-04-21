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تنس

سابالينكا تصعد إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت

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عوّضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، تأخرها بمجموعة لتفوز على الإسبانية باولا بادوسا 4-6، 6-4، 6-4 في ساعتين ونصف وتبلغ الجمعة نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب.

Reuters

وهذه المرة الثانية توالياً التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتغارت.

وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميًا او الروسية أناستازيا بوتابوفا.

وشهدت المباراة ندية بين سابالينكا وبادوسا المقربتين جدًا خارج المنافسات، وبدت بادوسا في طريقها إلى الفوز بعد أن خطفت المجموعة الأولى لصالحها وتقدمت 3-1 في الثانية.

لكن سابالينكا الباحثة عن لقبها الثالث هذا العام عرفت طريق العودة لتبقى على المسار نحو لقب أول في شتوتغارت.

أما بادوسا فلا تزال تبحث عن أول نهائي لها منذ تتويجها في سيدني مطلع العام الماضي باللقب الثالث في مسيرتها.

وتلتقي لاحقاً التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة في الدورة، مع البرازيلية بياتريز حداد مايا وشفيونتيك مع التشيكية كارولينا بليشكوفا.
 

دورة شتوتغارت المفتوحة للتنس أرينا سابالينكا باولا بادوسا
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