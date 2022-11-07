سابالينكا تصدم شفيونتيك وتلاقي غارسيا في نهائي البطولة الختامية

وثأرت سابالينكا (24 عاماً)، المصنفة سابعة عالمياً، لخسارتها بثلاث مجموعات أمام شفيونتيك في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ملاعب فلاشينغ ميدوز، حيث أحرزت البولندية ثاني ألقابها الكبرى هذا العام بعد الأول في رولان غاروس الفرنسية.

وحسمت الفرنسية غارسيا المصنفة سادسة نصف النهائي الثاني أمام اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة 6-3 و6-2.

"التأهل المعجزة"

وكانت سابالينكا وصفت تأهلها إلى البطولة الختامية التي تضم أفضل ثماني لاعبات هذا الموسم بـ"المعجزة"، نظراً للصعوبات التي واجهتها منتصف الموسم والذي لم تحقق خلاله أي لقب.

قالت بعد الفوز: "أريد فقط أن أظهر أنها في كل مرة تلعب فيها ضدي، عليها أن تعرف أنه يجب أن تعمل جاهدًا لتحقيق الفوز"، بعد أن خسرت سابالينكا مبارياتها الأربع مع شفيونتيك هذا العام، مضيفة "بفضل هذه العقلية، تمكنت من اللعب على هذا المستوى الرائع اليوم".

ضربت 23 كرة فائزة، وتألقت في الارسالات الساحقة فيما ارتكبت 19 خطأ مباشراً.

توقف سلسلة فوز شفيونتيك

من جهة شفيونتيك، المتوجة بلقب ثماني دورات في موسم رائع، فقد توقفت سلسلتها من 15 فوزاً توالياً على لاعبة بين العشر الأوليات عالمياً.

ضربت 26 كرة فائزة وارتكبت 26 خطأ مباشراً، فيما خانتها ضرباتها الأمامية التي تشكّل في العادة مصدر قوتها.

وقالت بعد الخسارة "أرينا لعبت أفضل بكل بساطة، كان ذلك واضحًا. في المجموعة الثانية أردت أن أتفوق عليها ولكن في الثالثة شعرت أني لم ألعب كما يحلو لي وكنت أخاطر كثيرًا، أما هي فاستفادت من فرصها وأرسلت بطريقة جيدة".

لكن البولندية التي حققت أربعة ألقاب في دورات الألف الى جانب لقبيها الكبيرين، من أصل ثمانية في المجمل في 2022، أقرت أنها سعيدة بأخذ أخيراً قسطا من الراحة.

قالت "كان من الصعب جدًا رؤية خط النهاية لكن بقيت متحمسة وجاهزة لكل مباراة. كان هذا الموسم شاقًا للغاية وأنا فخورة جدًا لأنني تمكنت من اللعب بشكل جيد حتى النهاية. أنا سعيدة لأنه انتهى".

وأصبحت سابالينكا ثالث لاعبة فقط في الألفية الثالثة تحقق انتصارات على المصنفات الاولى والثانية والثالثة في بطولة واحدة - بعد فوزها على التونسية أنس جابر الثانية والأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة في دور المجموعات - بعد الشقيقتين سيرينا وفينيس وليامس، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

وحققت سابالينكا فوزها الثاني على شفيونتيك في ست مواجهات بينهما، علمًا أن الانتصار الاول جاء في أول لقاء جمعهما في دور المجموعات من الدورة الختامية العام الماضي، قبل أن تسقط أمامهما في الاربع تواليًا وجميعها هذا العام في ربع نهائي الدوحة، نهائي شتوتغارت، نصف نهائي روما بالإضافة الى نيويورك.

ثالث فرنسية

ودخلت شفيونتيك وسكاري الى المربع الذهبي وهما مرشحتان للفوز بعد أن حققتا العلامة الكاملة في الدور الاول وتصدرت كل منهما مجموعتها من دون أن تخسر أي مجموعة.

لكن غارسيا أكدت تفوقها على سكاري وجددت فوزها عليها للمرة الثالثة في ثالث لقاء بينهما، بعد سينسيناتي هذا العام التي حققت لقبها ووهان في 2017.

وباتت ثالث فرنسية تبلغ نهائي الدورة الختامية ويمكن أن تصبح ثاني لاعبة تتوج باللقب بعد أميلي موريسمو التي حققت اللقب عام 2005 على حساب مواطتنتها ماري بيرس.

قالت بعد الفوز "إنها خطوة الى الامام ومهمة جدًا في مسيرتي، أنا فخورة جدًا حقًا".

وهذه المشاركة الثانية لغارسيا في الدورة الختامية بعد 2017 عندما سقطت في نصف النهائي أمام فينوس وليامس.

وتلتقي في النهائي مع سابالينكا التي تتشارك معها عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما (2-2)، ولكن آخر فوزين كانا من نصيب الفرنسية، بينهما نصف نهائي سينسيناتي هذا العام، علمًا أن المواجهات الثلاث الاولى كانت جميعها في العام 2018.