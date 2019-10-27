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دوري أبطال أوروبا
تنس

سابالينكا تتوّج بطلة لدورة جوهاي الصينية

أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 14 عالمياً، لقبها الثالث في الصين والثالث الإجمالي هذا العام في دورات التنس، بفوزها في نهائي دورة جوهاي الأحد على الهولندية كيكي برتنز 6-4 و6-2.

Reuters

 

وتمكنت البيلاروسية البالغة من العمر 21 عاماً والمصنفة رابعة في البطولة، من إضافة لقب الدورة المقامة في جنوب الصين، إلى لقبين أحرزتهما في 2019 في الصين، وهما ووهان (أيلول/سبتمبر) وشينزين مطلع السنة.

ورفعت سابالينكا رصيدها من الألقاب "الصينية" إلى أربعة من خمسة في مسيرتها الاحترافية.

ودخلت البيلاروسية مباراتها ضد الهولندية المصنفة أولى في البطولة وهي متأخرة 1-4 على صعيد المواجهات المباشرة بينهما، لكنها تمكنت من فرض هيمنتها على اللقاء الأخير الذي تخوضه هذا الموسم في منافسات فردي السيدات، وحسمت النتيجة لصالحها في ساعة و16 دقيقة.

وانتظرت سابالينكا حتى الشوط العاشر من المجموعة الأولى لتكسر إرسال بيرتنز للمرة الأولى، وهو ما كان كافياً لتفوز بها 6-4. 

وفي المجموعة الثانية، خسرت الهولندية إرسالها مرتين (في الشوطين الثاني والثامن)، على رغم أنها تمكنت في الأخير من إنقاذ ثلاث فرص لسابالينكا لحسم المباراة، قبل أن تتفوق البيلاروسية في المحاولة الرابعة.

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