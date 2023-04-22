سابالينكا إلى النهائي الثالث توالياً وانسحاب جابر

وسيطرت حاملة لقب أستراليا المفتوحة على منافستها وفازت عليها 6-1 و6-2 لتحافظ على مسارها للفوز بلقب ثالث هذا العام.

ورغم بلوغها النهائي الثالث توالياً، لم تفز سابالينكا باللقب بعد في شتوتغارت.



وتلتقي سابالينكا منافستها شفيونتيك بالذات في إعادة لنهائي العام الماضي بعد أن تقدمت البولندية على التونسية أنس جابر 3-صفر قبل أن تنسحب الأخيرة بداعي الإصابة.



وتوجهت البولندية إلى جابر لمواساتها، فقالت الأخيرة "في الشوط الأول لا أدري ما حصل، كنت متحمسة جداً لمواجهة إيغا اليوم. أنا آسفة، لقد حاولت الركض لكن إيغا لا تُسهل الأمور دائماً".



ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الإصابة ستحرم جابر من الدفاع عن لقبها في دورة مدريد الأسبوع المقبل.