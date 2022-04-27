زفيريف يغادر بطولة ميونيخ

كسر روني المصنف 70 عالمياً إرسال زفيريف المصنف أول في الدورة والمعفى من خوض الدور الأوّل بسرعة ليتقدم 3-صفر.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى 5-3، وبعدما أهدر أربع كرات لإنهاء المجموعة الأولى بسبب السبب عينه من الأخطاء المباشرة وكرة خامسة أنقذها زفيريف، حسم الشاب البالغ 18 عاماً الأمور لصالحه في محاولته السادسة.

وتابع روني على المنوال ذاته ليكسر أرسال زفيريف مع بداية المجموعة الثانية ويتقدم 2-صفر وثم 3-صفر، قبل أن يعاود الكسر متقدماً 5-1 وليفوز بالمجموعة فالمباراة.

وبعد فوزه الأوّل في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 في الترتيب العالمي قبل يومين من عيد ميلاده التاسع عشر، ضرب روني موعداً في ربع النهائي مع الفنلندي إميل روسوفوري (63 عالمياً) أو الأمريكي ماكسيم كريسي (65).

ولم تكن حال الألماني دانيال ألتماير أفضل من مواطنه، اذ خسر في الدور الثاني أمام الصربي ميومير كيسمانوفيتش 2-6 و4-6.

