English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تنس

زفيريف يغادر بطولة ميونيخ

من قبل

سقط الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً في مباراته الأولى على أرضه في دورة ميونيخ للتنس بخسارته المفاجئة في الدور الثاني أمام الشاب الدنماركي هولغر روني 3-6 و2-6 في ساعة و39 دقيقة.

AFP

كسر روني المصنف 70 عالمياً إرسال زفيريف المصنف أول في الدورة والمعفى من خوض الدور الأوّل بسرعة ليتقدم 3-صفر.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى 5-3، وبعدما أهدر أربع كرات لإنهاء المجموعة الأولى بسبب السبب عينه من الأخطاء المباشرة وكرة خامسة أنقذها زفيريف، حسم الشاب البالغ 18 عاماً الأمور لصالحه في محاولته السادسة.

وتابع روني على المنوال ذاته ليكسر أرسال زفيريف مع بداية المجموعة الثانية ويتقدم 2-صفر وثم 3-صفر، قبل أن يعاود الكسر متقدماً 5-1 وليفوز بالمجموعة فالمباراة.

وبعد فوزه الأوّل في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 في الترتيب العالمي قبل يومين من عيد ميلاده التاسع عشر، ضرب روني موعداً في ربع النهائي مع الفنلندي إميل روسوفوري (63 عالمياً) أو الأمريكي ماكسيم كريسي (65).

ولم تكن حال الألماني دانيال ألتماير أفضل من مواطنه، اذ خسر في الدور الثاني أمام الصربي ميومير كيسمانوفيتش 2-6 و4-6.
 

دورة ميونيخ ألكسندر زفيريف
السابق فيدرر على رأس قائمة المشاركين
اقرأ
فيدرر على رأس قائمة المشاركين في دورة بازل
التالي أوساكا تستلهم من نادال للنجاح
اقرأ
أوساكا تستلهم من نادال للنجاح على الأراضي الترابية
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>