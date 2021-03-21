زفيريف يتوّج بطلاً لدورة أكابولكو

في المجموعة الأولى تقدم تسيتسيباس المصنف الأول في البطولة سريعا 4-1 لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى قبل أن ينجح المصنف الثاني في البطولة زفيريف (23 عاما) في العودة ويفوز بآخر خمسة أشواط من المجموعة ليتقدم 1-صفر.

ومضت المجموعة الثانية سجالا حتى كسر زفيريف إرسال تسيتسيباس ليتقدم 5-4 قبل أن يستبسل المنافس اليوناني ويؤخر الحسم قليلا.

ووسط صيحات الجمهور قال زفيريف المصنف الخامس عالمياً بعد التتويج "كان هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع متعة بالنسبة لي خلال الأشهر الأخيرة. أثبتت البطولة أن بوسع الجمهور حضور الأحداث الرياضية".

وأضاف "أعتقد أنني قدمت أداء قويا للغاية في حسم التعادل وأنا سعيد بذلك".