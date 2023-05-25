زفيريف يبلغ نصف نهائي دورة جنيف

ويلتقي زفيريف المصنف ثالثاً في الدورة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود او التشيلي نيكولاس ياري.

ويستعد زفيريف لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام والتي تنطلق بعد ثلاثة ايام وهو كان أبلى فيها بلاء حسنا العام الماضي قبل أن يتعرض لإصابة جسيمة في الكاحل ضد الإسباني رافايل نادال في نصف النهائي ويضطر الى الانسحاب قبل أن يبتعد عن الملاعب لأشهر عدة.

وقال زفيريف معلقاً على انسحاب منافسه الصيني "انه أمر مؤسف للجميع، لكن بطولة رولان غاروس تنطلق بعد ثلاثة أيام وربما خيار الانسحاب كان جيداً له".

