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تنس

زفيريف يبلغ نصف نهائي دورة جنيف

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بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالمياً سابقاً، الدور نصف النهائي من دورة  جنيف السويسرية في كرة المضرب بفوزه على الصيني وو ييبيتغ 4-1 ثم بانسحاب الأخير بداعي الإصابة.

Reuters

ويلتقي زفيريف المصنف ثالثاً في الدورة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود او التشيلي نيكولاس ياري.

ويستعد زفيريف لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام والتي تنطلق بعد ثلاثة ايام وهو كان أبلى فيها بلاء حسنا العام الماضي قبل أن يتعرض لإصابة جسيمة في الكاحل ضد الإسباني رافايل نادال في نصف النهائي ويضطر الى الانسحاب قبل أن يبتعد عن الملاعب لأشهر عدة.

وقال زفيريف معلقاً على انسحاب منافسه الصيني "انه أمر مؤسف للجميع، لكن بطولة رولان غاروس تنطلق بعد ثلاثة أيام وربما خيار الانسحاب كان جيداً له".
 

رولان غاروس ألكسندر زفيريف دورة جنيف
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