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دوري أبطال أوروبا
تنس

زفيريف لم يحسم مشاركته في فلاشينغ ميدوز

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قال الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع عالمياً إنه لم يحسم بعد مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 حول العالم.

AFP

وستقام البطولة في ملاعب فلاشينغ ميدوز بدون جمهور وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقل زفيريف (23 عاما)،لموقع "تنس ميجورز" إنه لم يقرر بعد في أمر المشاركة.

وأضاف اللاعب الألماني ”سأرى.. لأن الوضع في الولايات المتحدة حاليا ليس جيدا جدا لذا فإنني لا أعرف ما الذي سأقرره مع فريقي. أود المشاركة في البطولات لكن الوضع في الولايات المتحدة الآن ليس مريحا“.

وكانت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا ومواطنها نيك كيريوس أعلنا عدم مشاركتهما في البطولة الكبرى التي تقام على الملاعب الصلبة في نيويورك بداية من 31 أغسطس/آب الجاري.

وتعرض زفيريف لانتقادات بعد ظهوره في فيديو بينما كان يرقص في ملهى ليلي مزدحم في نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد قوله إنه سيخضع لعزل ذاتي عقب مشاركته في بطولة أدريا الاستعراضية التي نظمها نوفاك دجوكوفيتش في صربيا وكرواتيا حيث أصيب عدة لاعبين بالفيروس سريع العدوى.

وقال زفيريف بعد فوزه على الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم يوم الأحد في نهائي بطولة استعراضية في فرنسا ”سأنتظر لأرى تطورات الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما يتصل بزيادة عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة وكيف سيكون السفر وهل سيكون آمنا أم لا“.

وأردف قائلا ”ربما لن أتوجه إلى هناك (الولايات المتحدة) إن لم أطمئن على سلامتي وعلى سلامة فريقي. أنا شاب لكن العاملين معي ربما أكبر سنا مني قليلا وهم أكثر عرضة للخطر مني“. 

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