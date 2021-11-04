زفيريف إلى ربع نهائي دورة باريس للماسترز

وقال زفيريف الذي احتاج إلى ساعتين و46 دقيقة للفوز على منافسه "هي احدى أفضل مبارياتي هذا العام. لعب غريغور بطريقة لا تصدق، وكان الفوز يتأرجح من لاعب إلى آخر".

وتابع "كنت محظوظاً في بعض اللحظات، على غرار ما حصل عندما انقذت ارسالي في المجموعة الثالثة. أنا مرهق، وبالكاد بامكاني التكلم".

وبدا أن الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي سينهي اللقاء سريعاً بعدما نجح في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى ليتقدم 4-3.

غير أن البلغاري البالغ 30 عاماً والذي حصل على دعم الجماهير، تمكن من معادلة النتيجة 5-5، قبل أن يخسر المجموعة الاولى بالشوط الفاصل.

وبادل ديميتروف التحية لمنافسه بفوزه بالمجموعة الثانية بالشوط الفاصل أيضاً بعدما أنقذ كرتين حاسمتين، ليتقدم في الـ "تاي بريك" 5-صفر ثم 6-1 وينهيها 7-3.

في المجموعة الحاسمة، أنقذ زفيريف 3 كرات لكسر ارساله وعادل النتيجة 1-1، وكرر السيناريو ذاته في الشوط السادس وفرض التعادل 3-3، قبل أن يكسر ارسال منافسه للمرة الاولى في المجموعة ويحسمها في صالحه.



رود إلى ربع النهائي وبطولة الماسترز



وضرب زفيريف (24 عاماً) وصيف الفائز في بيرسي العام الماضي موعداً الجمعة مع النروجي كاسبر رود الثامن والفائز على الأميركي ماركوس جيرون 6-2 و6-1.

وسمح هذا الفوز لرود (22 عاماً) بحجز مقعده إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبين وتقام في مدينة تورينو الإيطالية نهاية العام الحالي بعد 11 نسخة في لندن.

وتأهل النروجي لبطولة الماسترز للمرة الاولى في مسيرته، لينضم إلى كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتيش والروسي دانييل مدفيديف وتسيتسيباس وزفيريف والروسي أندري روبليف والإيطالي ماتيو بيريتيني.

وقال رود الذي بات أول نروجي في التاريخ سيخوض بطولة الماسترز "كان موسماً لا يصدق سينتهي بشكل رائع. كانت الأسابيع والأشهر الاخيرة مرهقة. هي منافسة محتدمة ولكنها كانت ممتعة أيضاً".

ويملك البولندي هوبرت هوركاش السابع فرصة حجز البطاقة الثامنة الأخيرة لبطولة الماسترز الختامية في حال تأهل الجمعة إلى المربع الذهبي في باريس.

وبلغ هوركاش ربع النهائي بتغلبه على الألماني دومينيك كوبفر 4-6 و7-5 و6-2، ليلتقي مع الاسترالي جيمس داكوورث الفائز على مواطنه أليكسي بوبارين 7-6 (8-6) و6-4.

وبلغ الدور ذاته الأميركي تايلور فريتز بتغلبه على البريطاني كامرون نوري العاشر 6-3 و7-6 (7-3)، ليضرب موعدا مع دجوكوفيتش الذي تأهل دون أ يلعب بسبب انسحاب منافسه الفرنسي غايل مونفيس بسبب الإصابة.