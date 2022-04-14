زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز

من قبل beIN SPORTS April 14, 2022 17:19 تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و7-5.