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دوري أبطال أوروبا
تنس

زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و7-5.

AFP

 


 

دورة مونتي كارلو ألكسندر زفيريف
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