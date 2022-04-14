زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز من قبل beIN SPORTS April 14, 2022 17:19 تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و7-5. AFP دورة مونتي كارلو ألكسندر زفيريف السابق تسيتسيباس يواصل حملة الدفاع عن اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 14, 2022 17:19 زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز April 14, 2022 16:18 تسيتسيباس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح April 14, 2022 13:46 دورة مونتي كارلو: ديميتروف يُقصي رود April 13, 2022 15:48 ملقا تستضيف الأدوار الاقصائية في كأس ديفيس April 13, 2022 15:29 كوردا إلى الدور الثالث في مونتي كارلو April 12, 2022 20:02 خروج مبكر لدجوكوفيتش من دورة مونتي كارلو April 12, 2022 18:37 دورة مونتي كارلو: خروج مبكر لدجوكوفيتش April 11, 2022 21:51 دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي April 11, 2022 16:53 فونيني يمضي قدماً في بطولة مونتي كارلو April 11, 2022 08:38 أنس جابر تتقدم للمركز التاسع عالمياً آخر الأحداث April 14, 2022 17:19 زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز April 14, 2022 16:18 تسيتسيباس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح April 14, 2022 13:46 دورة مونتي كارلو: ديميتروف يُقصي رود April 13, 2022 15:48 ملقا تستضيف الأدوار الاقصائية في كأس ديفيس April 13, 2022 15:29 كوردا إلى الدور الثالث في مونتي كارلو April 12, 2022 20:02 خروج مبكر لدجوكوفيتش من دورة مونتي كارلو April 12, 2022 18:37 دورة مونتي كارلو: خروج مبكر لدجوكوفيتش April 11, 2022 21:51 دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي April 11, 2022 16:53 فونيني يمضي قدماً في بطولة مونتي كارلو April 11, 2022 08:38 أنس جابر تتقدم للمركز التاسع عالمياً