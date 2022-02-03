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تنس

زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونبلييه

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بلغ الألماني ألكسندر زفيريف ربع نهائي بطولة مونبلييه للتنس بالفوز على الأميركي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و7-6 (7-5) الخميس.

Reuters

وتأهل الفرنسي أدريان مانارينو إلى الدور ذاته بتغلبه على البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين دون مقابل.

مانارينو تمكن من التقدم في المباراة بالفوز بالمجموعة الأولى بواقع 6-4، وواصل الفرنسي التقدم ليحسم المجموعة الثانية 6-2 محققا العبور إلى ربع النهائي.

كما تأهل الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه إلى ربع النهائي بالفوز على الكوري الجنوبي سوون وو كوون بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-4.

وتوقف مشوار الفرنسي غاييل مونفيس بشكل مفاجئ عند الدور الثاني عقب الخسارة من السويدي مايكل إيمير بمجموعتين دون مقابل بواقع 1-6 و2-6.
 

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