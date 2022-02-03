زفيريف إلى ربع نهائي بطولة مونبلييه

وتأهل الفرنسي أدريان مانارينو إلى الدور ذاته بتغلبه على البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين دون مقابل.

مانارينو تمكن من التقدم في المباراة بالفوز بالمجموعة الأولى بواقع 6-4، وواصل الفرنسي التقدم ليحسم المجموعة الثانية 6-2 محققا العبور إلى ربع النهائي.

كما تأهل الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه إلى ربع النهائي بالفوز على الكوري الجنوبي سوون وو كوون بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-4.

وتوقف مشوار الفرنسي غاييل مونفيس بشكل مفاجئ عند الدور الثاني عقب الخسارة من السويدي مايكل إيمير بمجموعتين دون مقابل بواقع 1-6 و2-6.

