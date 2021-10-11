زفيريف إلى الدور الثالث لمواجهة موراي

واحتاج كل من اللاعبين الى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الثالث، ففاز زفيريف الذي أعفي من الدور الأول، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-1 فيما فاز موراي بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2.

واحتاج زفيريف إلى ساعة و48 دقيقة لكي يحسم مواجهته مع بروكسبي بعدما عانى من كثرة الأخطاء المباشرة (35)، لكنه عوّض ذلك بإرسالاته الساحقة (12) وضرباته الناجحة (28 مقابل 17 لمنافسه) لكي يخرج منتصراً.

ويأمل الألماني، المصنف رابعاً عالمياً والفائز بذهبية أولمبياد طوكيو في آب/أغسطس وبلقبين في دورات الألف نقطة لهذا الموسم أن يذهب بعيداً في هذه الدورة خلافاً لمشاركاته الأربع السابقة.

لكن ابن الـ24 عاماً يصطدم في الدور الثالث بالمخضرم موراي (34 عاماً) الذي يواصل سعيه لاستعادة شيء من مستواه السابق بعدما تراجع في تصنيف المحترفين حتى المركز 121 بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية.

تسيتسيباس لملاقاة فونييني



وخلافاً لزفيريف وموراي الذي خسر المجموعة الأولى أمام ألكاراس بعدما كان متقدماً 3-صفر، لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً في هذه الدورة خلف الروسي دانيال مدفيديف بسبب غياب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صعوبة في الخروج فائزاً من اختباره الأول والتأهل الى الدور الثالث بفوزه على الإسباني بدرو مارتينيس 6-2 و6-4.

ويلتقي اليوناني، الفائز بلقب وحيد في دورات الألف نقطة للماسترز في الدور المقبل الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و4-6 و6-3.

وكان الإيطاليان ماتيو بيريتيني الخامس ويانيك سينر العاشر من أبرز المتأهلين أيضاً الى الدور الثالث بفوزها على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6-4 و7-5 والأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-2 توالياً، فيما كان الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع أبرز الضحايا بخسارته أمام الإسباني ألبرت راموس 4-6 و2-6.

وفي دورة السيدات التي تدخل ضمن دورات الألف بحسب التصنيف الجديد لرابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، احتفلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية في إنديان ويلز ورابعة عالمياً بمرور عام بالتمام والكمال على تتويجها بلقب بطولة رولان غاروس من خلال التأهل الى الدور الرابع بفوز سهل جداً على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-1 و6-صفر.

وتلتقي البولندية في الاختبار المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و2-6 و6-3.

وبلغت الدور الرابع أيضاً لكن بصعوبة بالغة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 4-6 و6-4 و7-6 (7-3)، فيما انتهى مشوار التشيكية بترا كفيتوفا السابعة على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بالخسارة أمامها 5-7 و4-6 في أبرز نتائج الأحد.