روما - أوساكا ودجوكوفيتش وفيدرر ونادال لربع النهائي

واضطر معظم اللاعبين واللاعبات إلى خوض مباراتين الخميس بعد أن تأجلت جميع مباريات الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت أوساكا تغلبت اليوم أيضاً على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بالنتيجة ذاتها في ساعة و42 دقيقة، علماً بأنها لم تتخط الدور الثاني في مشاركتين سابقتين لها في روما.

وكانت أوساكا في حاجة إلى بلوغ الدور ربع النهائي في العاصمة الإيطالية لكي لا تحول دون اعتلاء الرومانية سيمونا هاليب صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات لكي تكون المصنفة أولى في بطولة رولان غاروس.

وكانت أوساكا ضمنت صدارة التصنيف بعد خسارة هاليب الخميس أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا 6-2 و5-7 و3-6.

وتلتقي أوساكا في ربع النهائي مع الهولندية كيكي بترنز.

وفي فئة الرجال، لم يجد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا أي صعوبة في تخطي الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و6-صفر ويبلغ الدور ربع النهائي.

ويخوض دجوكوفيتش الفائز بدورة مدريد الأحد الماضي وبدورة روما أربع مرات، مواجهة قوية مع الأرجنتيني خوان ماران دل بوترو في الدور المقبل.

وخاض السويسري المخضرم روجيه فيدرر مباراة ماراتونية استمرت لأكثر من ساعتين ونصف ضد الكرواتي بورنا تشوريتش وتخطاه 2-6 و6-4 و7-6 (9-7) ليتأهل للدور ربع النهائي.

وكان فيدرر تخطى في وقت سابق الخميس منافسه البرتغالي المغمور جواو سوزا بسهولة 6-4 و6-3.

ونجح فيدرر في انقاذ كرتين حاسمتين لتشوريتش في الجولة الفاصلة قبل أن يحسم النتيجة في صالحه.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الإيطالي فابيو فونييني 6-4 و6-3.

ولحق الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً بالسويسري إلى ربع النهائي بفوزه بسهولة على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين 6-1 و6-صفر.

ولم يحتج "الماتادور" الإسباني لأكثر من ساعة ودقيقتين للتخلص من باسيلشفيلي، بعدما كان أقصى وبنتيجة مماثلة الفرنسي جيريمي شاردي.

وضرب نادال موعداً في الدور المقبل مع مواطنه المخضرم فرناندو فيرداسكو الفائز على الروسي كارن خاشانوف بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3 في الدور الثالث.